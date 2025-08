Fuochi di San Basso, Termolionline pronta alla diretta Facebook dal porto turistico: va superata ‘l’incognita vento’

TERMOLI. Anche quest’anno Termolionline è pronta a portare nelle case di tutti uno degli appuntamenti più attesi dell’estate termolese: lo spettacolo pirotecnico di San Basso. C’è da superare solo l’incognita meteo, legata al vento. Intanto chiedono info a riguardo, abbiamo attinto informazioni presso le istituzioni competenti e stasera ci sarà la decisione finale, occorrerà attendere giustappunto quale sarà l’evoluzione del quadro climatico.

Se tutto filerà liscio, a mezzanotte, dal porto di Termoli, i fuochi illumineranno il cielo per salutare la conclusione dei due giorni dedicati alle celebrazioni patronali, che proporremo, speriamo, dal porto turistico Marina di San Pietro, grazie all’ospitalità della Marinucci Yachting Club.

Per chi non potrà essere presente – o per chi vorrà vivere l’evento anche da una prospettiva diversa – Termolionline offrirà la diretta streaming sulla pagina Facebook.

Un momento magico che, ogni anno, richiama migliaia di persone e che rappresenta il cuore dell’estate termolese, capace di unire tradizione e spettacolo.

“Abiti lontano o non puoi assistere dal vivo ai fuochi di San Basso? Nessun problema: ci pensa Termolionline!”, è il messaggio della redazione.

Non resta che collegarsi e godersi lo show: una cascata di luci e colori per celebrare al meglio la festa di San Basso.