Giornata di sensibilizzazione ambientale alla Lampara con Rieco Sud

TERMOLI. Si è svolta oggi, presso il Lido La Lampara di Termoli, una nuova giornata di sensibilizzazione ambientale promossa da Rieco Sud, alla presenza dell’assessore all’Ecologia-Ambiente Silvana Ciciola.

L’iniziativa ha rappresentato la tappa conclusiva di un ciclo di incontri estivi che hanno visto la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi del territorio, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani del Centro Socio Educativo San Damiano.

Attraverso attività ludico-educative e momenti di confronto, i partecipanti hanno potuto approfondire i temi legati alla sostenibilità e alla corretta gestione dei rifiuti, rafforzando così la consapevolezza e l’impegno verso comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente.

Il percorso intrapreso da Rieco Sud non si ferma qui: gli appuntamenti proseguiranno durante l’inverno all’interno degli istituti scolastici e in occasione delle principali manifestazioni comunali, con l’obiettivo di continuare a diffondere buone pratiche ambientali e favorire una cittadinanza sempre più attenta al futuro del territorio.

Rieco Sud rinnova il proprio impegno al fianco delle istituzioni locali per promuovere la cultura della sostenibilità e la partecipazione attiva dei cittadini, a partire dalle giovani generazioni.