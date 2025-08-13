TERMOLI. Giovedi 11 settembre la nave veloce Zenit della Gstravel salperà dal porto di Termoli per la Croazia con rientro domenica 14, l’approdo è al porto di Ploce nella parte Sud del paese considerata da tutti la più bella. A soltanto un’ora di macchina tante meravigliose località: Dubrovnik, Korcula, Spalato, Hvar, Makarska. Ancora più vicina Medjugorje ove si recherà un gruppo di fedeli in visita al santuario della Madonna, accompagnati da una guida spirituale. Il gruppo è aperto per chi volesse condividere questa bellissima e indimenticabile esperienza.

Sulla pagina https://gstravel.eu/servizi-croazia/ troverete tutte le indicazioni relative ad alberghi, ristoranti, noleggio auto, trasporti e altre informazioni utili. Chi invece preferisce un pacchetto completo può rivolgersi all’agenzia Miramed Travel.

Via Sannitica, 34A, 86039 Termoli CB

Telefono: 0875 705255.