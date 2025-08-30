Grandinata nel basso Molise e nubifragio sulla costa

TERMOLI. Maltempo previsto nel pomeriggio e con un po’ di anticipo si è scatenato sul basso Molise (ma anche nel vicino basso Abruzzo). Pioggia a catinelle, con un vero e proprio temporale e soprattutto, nell’hinterland, la grandine, a provocare danni.

Le foto inviateci da Guglionesi (grazie a Luigi Lucchese), mostrano chicchi grandi e deformi.

Con una temperatura calata al di sotto dei 18 gradi, la stazione meteo di Difesa Grande (del Mosaico) registra un rain rate, ossia il tendenziale della pioggia che sta cadendo, di 15 millimetri/ora al picco, per fortuna, è in calo.

Il meteo dovrebbe prevedere una nuova scrosciata serale, tra le 21 e le 22, ma meno intensa, per poi migliorare.

Problemi lungo alcune strade provinciali, tra cui il Sinarca, con la sede viaria allagata.