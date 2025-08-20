«Grazie a chi ogni giorno sceglie di curare non solo i corpi, ma anche le persone», la testimonianza di Alessandro

TERMOLI. Dal signor Alessandro Barone, grazie all’amico Antonio Simone, giunge una testimonianza di buona sanità, riguardante l’ospedale San Timoteo di Termoli.

«A chi ogni giorno sceglie di curare non solo i corpi, ma anche le persone.

Quando la malattia bussa alla porta, lo fa sempre in silenzio, ma con forza. Dopo attente valutazioni e un esame endoscopico presso l’ospedale “G. Vietri”, mi è stata diagnosticata un’ulcera gastrica accompagnata da una lesione della mucosa. Nonostante le terapie farmacologiche, la situazione non migliora. Con i rischi di perforazioni e infezioni gravi, e tenendo conto dei miei 78 anni e delle patologie cardiache già presenti, si è deciso di intervenire chirurgicamente.

Il 14 luglio 2025, presso il reparto di Chirurgia dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli, sono stato operato dal dottor Giovanni Sabetti.

Scrivo solo oggi, con più lucidità e consapevolezza, perché alcuni grazie hanno bisogno di tempo per maturare. Perché non si ringrazia soltanto un gesto tecnico, ma un atto umano. In un momento di profonda vulnerabilità, ho incontrato mani esperte, ma soprattutto cuori presenti. Il dottor Sabetti non è stato soltanto un chirurgo: è stato presenza, rassicurazione, sguardo umano in mezzo alla paura.

Un ringraziamento sincero va anche allo staff infermieristico, per ogni sorriso, ogni parola gentile, ogni gesto fatto con delicatezza,compreso i medici e gli infermieri dell’ospedale “G. Vietri” di Larino. E a chi, in sala operatoria, ha vegliato sul mio respiro, come l’anestesista di cui purtroppo non conosco il nome, ma al quale va tutta la mia riconoscenza.

La guarigione oggi è una strada che percorro con speranza. Non è solo una questione fisica, ma un cammino che si compie anche grazie a chi sa donare fiducia e dignità, anche in un letto d’ospedale.

Insieme alla mia famiglia, desidero dire una cosa semplice, ma profondamente vera: Grazie di cuore. Grazie per esserci. Grazie per essere così».