Guardialfiera rappresenta il Molise a “Il Borgo dei Borghi”

GUARDIALFIERA. Guardialfiera si prepara a vivere un momento di grande visibilità nazionale: il borgo molisano è stato selezionato per partecipare alla tredicesima edizione del programma televisivo “Il Borgo dei Borghi”, in onda su Rai 3. Un’occasione preziosa per raccontare al grande pubblico la bellezza autentica, la storia millenaria e le tradizioni vive di questo angolo incantevole del Molise.

Le riprese ufficiali si svolgeranno il 28 e 29 agosto 2025, quando la troupe Rai sarà presente per documentare scorci, volti e atmosfere del paese, con l’obiettivo di valorizzare ciò che rende Guardialfiera unico nel panorama dei borghi italiani. A partire dal 19 ottobre, ogni settimana verrà trasmesso un video dedicato a uno dei borghi in gara, e Guardialfiera rappresenterà con orgoglio la Regione Molise.

Dopo la messa in onda, il pubblico potrà votare online per il proprio borgo preferito, registrandosi gratuitamente su Rai Play: le votazioni resteranno aperte per tre settimane. Il gran finale, previsto per il 5 aprile 2026 in prima serata su Rai 3, svelerà la classifica definitiva e proclamerà il vincitore.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini, i molisani e gli amanti dei borghi a sostenere Guardialfiera con entusiasmo e partecipazione. È un’opportunità straordinaria per far conoscere al Paese intero il fascino discreto e profondo di un luogo che custodisce memoria, paesaggio e identità.