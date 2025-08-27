Guglionesi per Gaza: confronto e solidarietà in piazza

GUGLIONESI. Questa sera, mercoledì 27 agosto, alle ore 20, Guglionesi ospiterà una serata di solidarietà per Gaza. L’incontro si svolgerà a Castellara e a seguire i partecipanti si sposteranno verso Vico Sannitico, storica piazzetta della cittadina che nel secondo dopoguerra ospitò famiglie intere impegnate a resistere alla fame e alle difficoltà. Oggi il luogo rimane simbolo di comunità, incarnato dalle persone che lo abitano e lo animano.

L’iniziativa è dedicata al confronto sulla situazione in Palestina e alla solidarietà internazionale, con una raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere. L’attenzione resta rivolta a Gaza, dove dall’ottobre 2023 Israele ha ucciso più di un bambino ogni ora e 132mila bambini rischiano di morire di fame, un numero pari a 27 volte gli abitanti di Guglionesi.

La giornata nasce da settimane di lavoro sul territorio per mobilitare la società civile e le istituzioni, con campagne di sensibilizzazione e boicottaggio. Come ha sottolineato monsignor Moscone: “Risolvendo la situazione in Palestina si risolve veramente il cammino verso la pace in tutto il mondo, perché è lì che nasce l’odio, e l’odio si fomenta per interesse di chi produce le armi”.