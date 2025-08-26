X
martedì 26 Agosto 2025
I discendenti degli italiani chiedono leggi più giuste, l’appello di Romina

  • Redazione
  • Attualità, Foto, Video

TERMOLI. Italia terra di emigrazione, ma ora è molto più difficile per coloro che hanno avuto i loro avi nel BelPaese poter decidere di ricongiungersi alle loro radici, dopo um decreto di inizio primavera, che stringe le maglie generazionali, limitando ai soli nonni, non a bisnonni e trisavoli la possibilità di riconoscere valide le proprie origini.

Un appello è quello che abbiamo raccolto da una giovane argentina Romina Acevedo, che si trova in città per una manifestazione sportiva, tra le promotrici dell’associazione “Unione dei discendenti degli italiani nel mondo”.

Non usa mezzi termini e parla di “legge vergogna”.

