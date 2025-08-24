I Fuochi della Sagra piacciono a tutti, sipario a effetto

TERMOLI. Uno spettacolo pirotecnico che abbiamo seguito in diretta live, per la terza volta in questo agosto termolese, che ha chiuso il trittico delle feste popolari, particolarmente apprezzato.

Una durata di circa 18 minuti – tradizionalmente i Fuochi della Sagra del Pesce sono quelli che durano meno – ma di buon ritmo e che hanno colto il consenso di chi è sceso al porto per ammirarli, o nella zona di Rio Vivo, ma che abbiamo avuto il piacere di proporre per chi non potesse esserci e notevole è stato il riscontro, con applausi scroscianti scattati alla fine.

A farli esplodere è stata la ditta Rosa Michele Antonio, che ha gestito tutti i fuochi d’artificio dell’estate termolese, dopo San Basso e il Ferragosto.

Un crescendo nell’evoluzione dei giochi pirici, che hanno tenuto tutti incollati, con smartphone a catturare foto e video, così come innescato i commenti alla nostra trasmissione in streaming, proposta sia sulla pagina Facebook che in homepage.

Suggestiva la location del porto, come sempre, così come ottima la visuale offerta dalla Marinucci Yachting Club, che ci ha ospitato e che ringraziamo, come sempre.