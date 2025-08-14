I “Giovanotti” rinunciano alla Carrese estiva di San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il Carro dei Giovanotti comunica ufficialmente la propria rinuncia alla manifestazione estiva del 14 agosto 2025. Questa decisione non nasce da una protesta né da una contestazione, ma da un gesto di chiarezza e responsabilità nei confronti della comunità e delle istituzioni. «Dopo quanto accaduto in occasione della Carrese del 30 aprile 2025, si è generato un clima che ha minato la serenità necessaria per vivere appieno lo spirito della manifestazione. Il Carro dei Giovanotti ritiene che siano stati messi in atto tentativi di screditare l’intera comunità, e che ricorsi e azioni legali abbiano indebolito la tradizione e gli sforzi di tutela portati avanti negli anni.

La rinuncia alla manifestazione estiva vuole essere anche un segnale d’allarme. Il Carro dei Giovanotti ritiene che le istituzioni debbano favorire scelte che stemperino le tensioni e promuovano soluzioni condivise. La gestione della Carrese 2024, in particolare il ritardo di ore nell’avvio della corsa del 30 aprile 2024, rappresenta un esempio di malgoverno che non può essere ignorato. Mai, nella storia dei Carri, si era verificato un simile episodio.

Pur rinunciando alla partecipazione ufficiale, il Carro dei Giovanotti organizzerà comunque una manifestazione estiva dedicata ai propri simpatizzanti, in particolare ai concittadini residenti fuori San Martino o all’estero, che non hanno potuto partecipare alla Carrese di aprile. Questo evento sarà un momento di incontro e condivisione, nel rispetto della tradizione e dello spirito che anima il Carro.

Infine, il Carro dei Giovanotti ribadisce il proprio impegno a salvaguardare la Carrese, la dignità e l’onorabilità del Carro stesso, affrontando le questioni all’interno della comunità e non nelle aule di tribunale. La speranza è che questo gesto venga compreso e accolto come un invito al dialogo e alla riflessione, per il bene della tradizione e della comunità tutta».