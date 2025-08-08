«I minatori di Marcinelle sono il simbolo di un sacrificio silenzioso»

CAMPOBASSO. «Oggi, nel giorno della memoria della strage di Marcinelle, il Molise si stringe nel ricordo commosso di tutte le vittime di quella tragedia, e in particolare dei sette nostri corregionali che persero la vita l’8 agosto 1956 nelle profondità della miniera Bois du Cazier.

Quella pagina dolorosa della nostra storia non riguarda soltanto il Belgio e l’Italia, ma parla della condizione di migliaia di lavoratori italiani costretti, negli anni del dopoguerra, a lasciare le proprie case e affetti per cercare all’estero il sostentamento per le famiglie. I minatori di Marcinelle rappresentano il simbolo di un sacrificio silenzioso, fatto di fatica, speranza e dignità.

Il ricordo di quelle vite spezzate deve essere per noi un monito e un impegno: continuare a difendere i diritti dei lavoratori e a garantire, in ogni settore e in ogni luogo, il rispetto delle norme e della cultura della sicurezza sul lavoro. Nessun obiettivo produttivo può mai valere più della vita e dell’incolumità di chi lavora». Così il presidente della Regione, Francesco Roberti.