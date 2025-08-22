Igiene urbana, per la UilT: «Servono risposte strutturali, non capri espiatori»

TERMOLI. La Uil Trasporti Molise prende atto delle numerose denunce emerse in questi giorni circa il degrado igienico e ambientale che sta interessando la città di Termoli, ma non può non ricordare che il sindacato da anni solleva con forza le medesime criticità, indicando soluzioni che ad oggi in parte sono rimaste inascoltate.

«Abbiamo più volte ribadito – anche in sede istituzionale – la necessità di rivedere in maniera certosina il capitolato di appalto con la società Rieco Scarl Sud, affinché sia adeguato alle reali esigenze della città. L’attuale organizzazione del servizio, infatti, continua a poggiare su un numero a nostro avviso insufficiente di unità lavorative e su una dotazione carente di mezzi e materiali, con il risultato che il personale è costretto quotidianamente a operare in condizioni di evidente difficoltà. Senza un incremento strutturale di risorse umane e strumentali non è possibile garantire uno standard di decoro e igiene urbana all’altezza di una realtà turistica e residenziale come Termoli.

La Uil Trasporti Molise rivendica pertanto