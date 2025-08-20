TERMOLI. Domani, venerdì 22 agosto 2025, Termoli ospiterà una nuova e significativa tappa del progetto itinerante “Il Bullismo non va in Vacanza”, promosso dall’Associazione Stop Bullismo Odv Macchia d’Isernia in collaborazione con Genitori Arcobaleno Odv Venafro. Da tre anni, questa iniziativa attraversa le piazze del Molise e di altre regioni, portando con sé un messaggio forte e chiaro: la lotta al bullismo e al cyberbullismo non conosce stagioni. L’appuntamento si terrà presso Largo Tornola, con un programma pensato per coinvolgere attivamente bambini, genitori e cittadini.

La giornata inizierà alle ore 18:30 con il laboratorio “Fiabe con il Paracadute”, condotto da Antonella Petrella e Marialaura Corbo. Questo momento sarà dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, accompagnati dai genitori, e offrirà un’esperienza educativa e interattiva per comprendere meglio il fenomeno del bullismo, sia dal punto di vista di chi lo subisce che di chi lo agisce. Attraverso il linguaggio delle fiabe e il gioco, i partecipanti potranno esplorare emozioni, dinamiche relazionali e strategie di prevenzione.

Alle ore 21 seguirà il convegno “Il Bullismo non va in Vacanza 2025”, con la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali e professionisti impegnati nel contrasto al bullismo. Interverranno l’amministrazione comunale di Termoli, Maria Chimisso (direttrice Usr Molise), Alessandro D’Alessandro (Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise), Andrea Nasillo (Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise), Nicola Malorni (Psicologo e promotore dell’iniziativa a Termoli), Antonella Petrella (Psicologa e formatrice), Marialaura Corbo (Educatrice) e Fabio Iannucci (Presidente Stop Bullismo Odv Macchia d’Isernia). Un ringraziamento speciale va proprio al Dott. Malorni, che ha fortemente voluto portare questo momento di confronto nella città di Termoli.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere insieme, promuovere la cultura del rispetto e costruire comunità più consapevoli e inclusive. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa: il bullismo si combatte anche con la presenza, l’ascolto e la condivisione.