Il Comune di Termoli aggiorna il ‘costo di costruzione’

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha aggiornato il ‘costo di costruzione’.

Con una delibera approvata all’unanimità il 7 agosto 2025, la Giunta comunale ha aggiornato il costo di costruzione per gli interventi edilizi, portandolo a 722,34 euro al metro quadro. Il nuovo valore, pari al 70% del tetto massimo previsto per l’edilizia agevolata, si basa sulle variazioni Istat ed è stato adottato in assenza di ulteriori aggiornamenti regionali.

La decisione, presa durante una seduta presieduta dal sindaco Nicola Antonio Balice, mira a riallineare le tariffe comunali ai costi reali del settore edilizio. Il provvedimento si applicherà a tutte le richieste di titoli abilitativi presentate dopo la data di approvazione.

Per gli interventi su edifici esistenti, il calcolo continuerà a basarsi sul computo metrico e sull’elenco prezzi regionale, come previsto dalla storica delibera consiliare n. 178 del 1977.