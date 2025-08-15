Il libro-testimonianza: l’Amerigo Vespucci a Termoli

TERMOLI. Un libro fotografico d’arte, un’opera editoriale di assoluta eccellenza, è appena stato pubblicato in edizione limitata: non è in commercio, ma già fa parlare di sé. Con copertina rigida e una custodia d’autore realizzata a mano, una per una, questo volume si distingue per la sua raffinatezza e per la cura maniacale dei dettagli. La grafica, immediatamente riconoscibile, riflette pienamente lo stile del nostro concittadino, l’editore e fotografo italiano che ha voluto rendere omaggio alla Nave Scuola Amerigo Vespucci, universalmente considerata la più bella del mondo.

Sfogliando le pagine, si viene catturati da una sequenza di immagini potenti e poetiche: numerose fotografie firmate da Leone, affiancate da scatti inediti che aggiungono profondità e sorpresa all’impaginato. Il libro è molto più di una raccolta fotografica: è un vero atto d’amore, un tributo sentito a uno dei simboli più iconici dell’Italia nel mondo. Il passaggio e la sosta della Vespucci lungo la costa di Termoli, il 6 aprile 2025, hanno emozionato profondamente la comunità locale, trasformando quel giorno in un evento di portata storica per l’intero Molise.

Chi ha già avuto modo di sfogliare il volume ne parla con entusiasmo, sottolineando la forza evocativa delle immagini e la bellezza dell’oggetto-libro, pensato non solo per essere ammirato, ma anche custodito come testimonianza preziosa. La presentazione ufficiale è attesa a breve, e si preannuncia come un momento di grande partecipazione e orgoglio collettivo.