Il maltempo blocca 200 turisti alle Tremiti, accolti nelle strutture alberghiere messe a disposizione dal Comune

TERMOLI. Condizioni meteo molto difficili e ieri sera tanti turisti sono rimasti sull’isola per la notte.

Il Capri Jet è stato sorpreso dalla tempesta mentre era in navigazione.

Per motivi di sicurezza, il comandante è rientrato a Termoli senza passeggeri a bordo.

I circa 200 turisti rimasti sulle isole sono stati accolti nelle strutture alberghiere messe a disposizione dall’amministrazione comunale.

Rientreranno a Termoli con il primo mezzo in partenza. La situazione è monitorata dalla Capitaneria di Porto di Termoli.