Il messaggio sociale dei ‘Fratellini Margiotta’ a Termoli

TERMOLI. Li abbiamo conosciuti sul litorale Nord, dove hanno prestato la loro opera per ripulire l’arenile assieme ai volontari di Plastic Free e alle guardie ecologiche del Congeav.

Sono i fratellini Margiotta, che assieme ai genitori, rappresentano un esempio tangibile di civiltà e di educazione al bene comune. Parliamo di Ginevra e Francesco, con papà Domenico Margiotta e mamma Barbara Bazzucchi.

Con loro, è decollata l’iniziativa artistica e di sensibilizzazione contro l’abbandono ed il maltrattamento degli animali. Circa 100 bambini (dell’Aquila e di Norcia) hanno realizzato uno striscione colorato di 50 metri, 25 metri di questo loro lavoro sta girando Termoli anche coinvolgendo i gruppi social della città.

«Siamo stati accolti dall’assessore al Turismo che ci ha dato il privilegio di esporre lo striscione al Castello svevo. Si tratta di un’opera artistica che ha vinto il premio della critica nel corso di un importante evento svoltosi l’anno scorso a Montecarlo. Le foto saranno diffuse all’Aquila e Norcia. Speriamo di riuscire a coinvolgere anche i bambini di Termoli per allungare ulteriormente lo striscione. Il prossimo anno saremo ancora a Termoli in vacanza», afferma la virtuosa famiglia.

I fratellini Margiotta sono due bambini che giocano a fingersi grandi artisti, conosciuti anche come I- BROS, sono simpaticamente considerati i più piccoli artisti contemporanei italiani. Sostenuti anche dalla critica, dal 2025 sono stati inseriti nell’annuario internazionale artisti anche raggiungendo la loro prima quotazione ufficiale.

Premiati alla presenza delle istituzioni e dell’imprenditore Paolo Barilla come “i più piccoli artisti contemporanei italiani” già all’età di cinque anni Francesco, e tre anni Ginevra. La loro prima mostra personale fu fatta presso il loro asilo, la seconda presso la sede italiana del corso di inglese della più grande università pubblica americana: “la Waine State University”. Hanno esposto con successo a: ArteParma, Bergamo Arte, Arte Genova, Bruxelles, Messico, Roma, Cagliari, Vernice Art Fair, Cesenatico, Perù, Monte Carlo, Jac Art Evolution Termoli. Si ispirano ad artisti famosissimi quali Picasso, Basquiat, Mario Schifano e Emilio Vedova perché questi, nella loro arte, si sono ispirati al modo di disegnare dei bambini.