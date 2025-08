Il solenne pontificale in piazza Duomo: “San Basso ha glorificato Dio tra le genti della sua Termoli”

TERMOLI. In una piazza Duomo gremita e carica di senso di appartenenza, si è svolto il solenne pontificale per la festa di San Basso, patrono di Termoli, con la partecipazione delle massime autorità civili e militari cittadine. Tutta la città ha voluto stringersi attorno al suo santo protettore, celebrando una delle ricorrenze più sentite del territorio.

Durante la liturgia, il vescovo Claudio Palumbo ha pronunciato un’omelia intensa e significativa, richiamando la figura di San Basso come esempio di fede e responsabilità. “San Basso ha glorificato Dio tra le genti della sua Termoli, realizzando appieno la parola dell’Apostolo: Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge”, ha sottolineato il presule, rivolgendosi non solo ai religiosi ma a tutti i battezzati e consacrati, con un invito forte a custodire il giardino che il Signore ci affida: la vita, il creato, la missione.

Il Vescovo ha ripreso le parole di san Paolo agli anziani di Efeso esortando a una doppia vigilanza, su sé stessi e sugli altri, soprattutto in un’epoca in cui la vita talvolta viene “svenduta e bistrattata”, perfino soppressa. Ha invitato ognuno a riscoprire la vita come un dono, una missione irripetibile: “Io sono un dono, io sono una missione, io sono un progetto da realizzare, unico ed irripetibile”.

Nell’omelia ampio spazio è stato dato al tema della vigilanza contro i pericoli interni ed esterni. “Il lupo si traveste da agnello; il male si insinua, si mimetizza, si omologa, si sa vendere, si confonde, e confonde, diventa suadente”, ha ammonito il Vescovo Palumbo, ricordando che il male spesso si annida nel cuore dell’uomo. Ecco allora la necessità di rafforzare l’interiorità, con una disciplina spirituale e una costante preghiera, per custodire la propria vita e quella degli altri.

Il Vescovo ha concluso invitando la comunità a rimanere unita nella preghiera davanti al Tabernacolo, chiedendo a San Basso di benedire la città e di sostenerla nel servizio alla Chiesa e al mondo, “così da intravvedere, dall’orizzonte del nostro mare, il sorgere di una nuova alba di speranza”.

La presenza delle autorità civili e militari ha testimoniato l’importanza civile e spirituale della celebrazione, confermando il profondo legame identitario tra la città di Termoli e il suo patrono. L’atmosfera intensa e raccolta ha reso l’evento un momento di riflessione e di fede condivisa, rafforzando i valori della comunità e la speranza nel futuro.