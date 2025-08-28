Il superyacht Cheyenne ha lasciato il porto di Termoli

TERMOLI. Risalto sulla stampa specializzata nautica per l’uscita dal cantiere Italian Vessels del nuovo superyacht Cheyenne, un’imponente nave da diporto lunga 38 metri che porta la firma della famiglia Parigi. Il varo, avvenuto con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni iniziali, segna un nuovo traguardo per il cantiere termolese, sempre più protagonista nel panorama internazionale della nautica di lusso.

A guidare Cheyenne nei suoi primi viaggi è il capitano Francesco Schiano di Tunnariello, nome noto tra gli esperti del settore e membro di Italian Yacht Masters. Dopo una prima sosta a Malta, dove lo yacht è stato ufficialmente registrato, la nave ha fatto rotta verso la Sicilia, attraccando a Marina di Riposto, nei pressi di Catania. Nei prossimi giorni è attesa nel Tirreno, dove proseguirà la sua navigazione.

Design e sostenibilità al centro del progetto

Costruito in acciaio e alluminio, Cheyenne è stato pensato per affrontare lunghe traversate con il massimo comfort e sicurezza. I suoi motori sono già dotati di sistema SCR per la riduzione delle emissioni, confermando l’impegno del cantiere verso una nautica più sostenibile.

Il progetto tecnico e la linea esterna sono stati curati dallo Studio Samarelli di Molfetta, mentre gli interni portano la firma dell’architetto romana Francesca Cianficconi, che ha saputo coniugare eleganza e funzionalità in ogni dettaglio.

Il futuro di Italian Vessels: una nuova navetta in arrivo

Ma Cheyenne non è l’unica novità in casa Italian Vessels. Il cantiere ha annunciato l’imminente fase di allestimento per una nuova navetta da 24 metri, anch’essa in acciaio e alluminio. Il progetto, nato “on speculation” durante il periodo del Covid, è attualmente in fase di trattativa per la vendita.

A firmare il design interno ed esterno è l’architetto Tommaso Spadolini, mentre l’architettura navale è stata affidata all’ingegner Umberto Tagliavini, due nomi di spicco nel panorama nautico italiano.

Con queste nuove realizzazioni, Italian Vessels conferma la sua vocazione all’eccellenza e il ruolo strategico di Termoli come punto di riferimento per la nautica d’altura.