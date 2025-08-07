Il temporale non ha fermato i volontari di Plastic Free

CAMPOMARINO. Domenica scorsa, 3 agosto, a Campomarino, si è svolta una nuova iniziativa di raccolta ambientale promossa da Plastic Free Onlus, coordinata dal referente locale Giuliano Quacquaruccio e patrocinata dal Comune.

Il cielo minacciava pioggia fin dal pomeriggio, costringendo gli organizzatori ad anticipare l’orario di partenza alle 17. Nonostante la prudenza, dopo appena venti minuti di attività, un violento temporale ha interrotto il lavoro dei volontari, costringendoli a sospendere momentaneamente l’evento. Ma la pioggia non ha spento l’entusiasmo: appena possibile, il gruppo è tornato all’opera, affrontando imprevisti e pozzanghere con determinazione e spirito di squadra. È proprio questa tenacia che da sempre caratterizza le giornate di Plastic Free, dove il rispetto per l’ambiente supera ogni ostacolo, anche meteorologico.

Un ringraziamento speciale è andato a tutti i volontari che hanno partecipato con passione nonostante le condizioni avverse, alla ditta Cantoro per il supporto nello smaltimento dei rifiuti, e al Comune di Campomarino per il patrocinio.

Un gesto di grande generosità è arrivato dal Lido Miramare, che ha messo a disposizione i propri spazi per l’organizzazione dell’evento e ha offerto una cena ai partecipanti, trasformando la fine della giornata in un momento di condivisione e riconoscenza.

Anche sotto la pioggia, a Campomarino si è scritta una pagina importante di sensibilizzazione ambientale, segno che l’impegno verso la natura è più forte di ogni temporale.