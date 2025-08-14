Il “tesoro” della terra a km zero: piazza Sant’Antonio vive la Notte Gialla

TERMOLI. Da tempo non si vedeva tanta gente in piazza Sant’Antonio, in una serata agostana. Ieri sera, il Belvedere di Piazza Sant’Antonio a Termoli si è trasformato in un vivace palcoscenico di sapori, tradizioni e impegno civico grazie alla “Notte Gialla” organizzata da Coldiretti Molise, in collaborazione con le aziende agricole aderenti a Campagna Amica.

L’evento ha portato nel cuore del borgo marinaro molisano l’autenticità del mondo contadino, offrendo ai visitatori – cittadini e turisti – la possibilità di acquistare e degustare prodotti locali a km zero: ortaggi, frutta, formaggi, salumi, miele, vino, birra artigianale, confetture, tartufi, olio, dolci tipici e persino prodotti di agricosmesi.

Il profumo del cibo ha invaso la piazza sin dalle 19, mentre i cuochi contadini di Campagna Amica guidavano degustazioni e raccontavano la storia dei cibi molisani, in un viaggio sensoriale che ha celebrato la biodiversità e la cultura gastronomica del territorio. Tra le pietanze più apprezzate, le “sagnetelle e fagioli”, piatto simbolo della tradizione contadina, sono state offerte gratuitamente a tutti i presenti, accompagnate da proposte di street food contadino come caciocavallo alla brace, maialino al forno, arrosticini e salumi, tutti rigorosamente a km zero.

Oltre all’aspetto gastronomico, la serata ha avuto un forte valore civico: i partecipanti hanno potuto sottoscrivere la petizione “Stop Cibo Falso”, promossa da Coldiretti, per chiedere al Parlamento europeo una legge che imponga l’indicazione obbligatoria dell’origine della materia prima su tutti i prodotti alimentari nei 27 Paesi dell’Unione. Un’iniziativa che punta a tutelare la trasparenza, la qualità e la salute dei consumatori, oltre che a valorizzare il lavoro degli agricoltori.

Una serata che ha saputo coniugare gusto, cultura e impegno, lasciando nei presenti il sapore autentico di una terra che sa raccontarsi attraverso i suoi prodotti e la passione di chi la coltiva.