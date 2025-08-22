Il turismo post Ferragosto premia pure le Isole Tremiti

TERMOLI. Nel flusso di turisti che sta caratterizzando la seconda metà di agosto, non sfugge, chiaramente, la destinazione delle Tremiti.

Quando siamo ormai a ridosso dell’ultima settimana di agosto – verosimilmente l’ultima delle vacanze estive per la grande massa di italiani – le grandi città si preparano a riaprire i battenti dopo il 31. Nel frattempo, al porto di Termoli, all’imbarcadero per le Isole Tremiti, il movimento resta intenso: complice il bel tempo che continua a caratterizzare queste latitudini, la folla di turisti è ancora numerosa e pronta a partire per l’arcipelago delle Diomedee.

Questa mattina, sul mezzo veloce Capri Jet in partenza alle ore 11, si è registrato il consueto via vai: circa 400 persone di ritorno dalle isole e altrettanti turisti prontissimi a prenderne il posto, mantenendo così costante il flusso di presenze. Il venerdì, inoltre, coincide con il tradizionale cambio ospiti al villaggio Touring Club, che contribuisce ad alimentare l’afflusso. Da quanto abbiamo potuto osservare, la stagione estiva 2025 si conferma tra le più affollate degli ultimi anni alle Tremiti: spiagge, villaggi e strutture ricettive hanno lavorato a pieno ritmo, con un bilancio positivo sia per gli operatori turistici sia per l’indotto legato all’arcipelago di fronte alla costa termolese.