Imposta di soggiorno, nei primi sei mesi incassati 90mila euro

TERMOLI. Quanto rende in termini di imposta di soggiorno il turismo a Termoli?

Nelle previsioni di bilancio, per l’intero 2025, l’assessore Michele Cocomazzi ha inserito 250mila euro come somma derivante dall’obolo che si paga nei primi 5 giorni di permanenza nelle strutture ricettive.

Coi dati relativi al primo semestre si comincia a delineare anche il quadro degli incassi, pari a 90mila euro, da gennaio a giugno, di cui 27mila euro circa nei primi 3 mesi, e 63mila nel secondo trimestre.

L’imposta di soggiorno è fissata in due euro per notte e viene corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive del Comune di Termoli e per un massino di cinque pernottamenti consecutivi.

L’imposta di soggiorno è utilizzata dal Comune di Termoli per finanziare interventi in materia di turismo e quindi in favore delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambienti locali e dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

L’obiettivo tendenziale è di raggiungere almeno i due terzi della somma entro settembre, per poi sfruttare anche le festività dicembrine per centrare il traguardo.