ROTELLO. Inaugurata la Casa di Accoglienza a Rotello: Vincenzo Niro la definisce “una conquista per il Molise”.

Apre oggi a Rotello una struttura che rappresenta un approccio innovativo e tangibile, costruita per durare nel tempo. Non si tratta di un semplice luogo di passaggio o di una casa rifugio, ma di un porto sicuro per le vittime di violenza di genere. Qui si promuovono accoglienza, ristrutturazione e reinserimento, con l’obiettivo di curare le ferite e avviare le ospiti verso una concreta valorizzazione delle proprie risorse interiori e professionali. Un unicum per il territorio, una vera conquista per il Molise.

Così ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Vincenzo Niro, intervenendo all’inaugurazione della Casa di Accoglienza intitolata ad Anna e Arnaldo Pangia, realizzata presso l’ex Frantoio di Rotello.

“Curare le donne oltre le temporanee condizioni di forte disagio è un fine nobile e nuovo, che apre a una prospettiva autentica. È una formula che può contribuire alla costruzione di un sistema educativo e rieducativo, fondato sulla scuola e sulla comunicazione.”

“Come rappresentante delle Istituzioni, ho accolto con favore l’invito e seguito con estremo interesse il processo di realizzazione di quella che si configura come una vera impresa sociale. La Regione Molise offrirà piena collaborazione e disponibilità alle ospiti e ai gestori di questo progetto serio, che auspico possa radicarsi nelle coscienze collettive, nel ricordo di due cittadini benemeriti.”

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a don Marco Colonna, parroco e anima dell’associazione “Il Muro Invisibile”, promotore della struttura insieme al suo gruppo di lavoro.

Un augurio di buon lavoro è stato espresso anche all’AIAF Molise – Associazione Italiana Centro Associati per la Famiglia e i Minori, Sezione di Campobasso e Termoli – presieduta dall’avvocata Erika Cieri, che ha accompagnato il percorso di realizzazione dell’opera e fornirà supporto legale e assistenziale.

Alla presenza del sindaco Marmorini e di altre autorità, la serata, coordinata dall’avvocato Romeo Trotta, è proseguita con la presentazione della nascente Taverna Sociale, che sorgerà nei locali della struttura. Questo spazio sarà un laboratorio di legalità, luogo di formazione su tematiche sociali, centro di mutuo aiuto e punto di raccordo con le attività del territorio.

“L’innovazione sociale si intreccerà con l’opportunità offerta alle donne di partecipare attivamente alla vita economica e culturale della comunità, rafforzando il tessuto sociale. Questo eleva la struttura al rango non solo di rifugio, ma anche di ponte verso un futuro possibile”, ha concluso il sottosegretario Niro.