Incendio del Castello: l’ordinanza della Capitaneria di Porto

TERMOLI. In occasione della tradizionale Festa del Mare – Incendio del Castello, il Comune di Termoli ha organizzato uno spettacolo pirotecnico che si terrà nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2025.

L’evento, affidato alla società “Rosa Michele Antonio” con sede a Campobasso, avrà luogo lungo la cinta muraria del borgo antico e sullo specchio acqueo antistante il litorale nord, con accensione dei fuochi prevista dalle ore 23:50 del 15 agosto fino alle 03:00 del giorno successivo. Per garantire la sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità, la Capitaneria di Porto di Termoli ha emanato l’Ordinanza n. 044/2025, che stabilisce l’interdizione totale dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione.

L’area, compresa tra il lido Cala Sveva Beach Club e la diga foranea presso il depuratore comunale, sarà off-limits per un raggio non inferiore a 500 metri dalla zona di sparo, a partire dalle ore 7 del 15 agosto fino al termine dello spettacolo e delle operazioni di bonifica. Durante questo periodo sarà vietato navigare, ancorare, sostare con qualsiasi tipo di unità navale, praticare la balneazione, effettuare immersioni, attività di pesca o qualsiasi altra attività nautica non espressamente autorizzata. Sono esentati dai divieti i mezzi della ditta incaricata, della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso. Il responsabile dello spettacolo, Michele Antonio Rosa, è tenuto a possedere e, se richiesto, esibire tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

L’ordinanza sottolinea inoltre che l’Autorità Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione del provvedimento. I trasgressori saranno puniti secondo la normativa vigente e potranno essere ritenuti civilmente responsabili.