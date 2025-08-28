Incentivi per funzioni tecniche, approvato il nuovo regolamento comunale

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha recentemente approvato, con Delibera di Giunta n. 188 del 26 agosto 2025, un nuovo regolamento per la disciplina, costituzione e ripartizione degli incentivi relativi alle funzioni tecniche svolte dal personale coinvolto nelle procedure di affidamento di appalti pubblici. Questo regolamento si conforma all’articolo 45 del Decreto Legislativo 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, così come integrato e modificato dal decreto correttivo n. 209/2024.

Principi generali e ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche eseguiti dal Comune, prevedendo un incentivo massimo fino al 2% dell’importo a base di gara (esclusa IVA). Tale incentivo è destinato principalmente a riconoscere il valore tecnico e professionale del personale che svolge ruoli chiave come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza e collaboratori tecnici.

Sono esclusi dall’incentivazione i lavori e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, le procedure in amministrazione diretta, gli affidamenti in house e le attività esclusivamente amministrative. Il regolamento si estende anche alle procedure di adesione a convenzioni CONSIP e accordi quadro, con specifiche condizioni.

Ripartizione e gruppi di lavoro

L’80% delle risorse destinate all’incentivo viene distribuita tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, mentre il restante 20% è destinato a fini di formazione, innovazione tecnologica e miglioramento degli strumenti digitali per la gestione degli appalti.

Il Comune nomina specifici gruppi di lavoro con ruoli e responsabilità ben definiti, e la ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo è basata su tabelle percentuali che valorizzano la complessità e responsabilità delle attività svolte. È previsto inoltre un meccanismo di rotazione per favorire il coinvolgimento di tutto il personale disponibile.

Valutazione, controlli e liquidazione

Gli incentivi sono riconosciuti in base a criteri rigorosi di valutazione quali puntualità, completezza e qualità del lavoro tecnico svolto, nonché della capacità di risolvere problemi. Eventuali ritardi o aumenti di costi ingiustificati possono determinare riduzioni dell’incentivo.

La liquidazione delle somme avviene in fasi legate alle tappe del progetto (fase progettuale, affidamento, esecuzione) con procedure precise di verifica e validazione da parte dei dirigenti competenti e del RUP. Sono previsti controlli interni e la trasmissione di rendicontazioni anche agli organi di controllo esterni per garantire trasparenza e correttezza.

Impatto e innovazione

Il regolamento favorisce uno sviluppo professionale continuo del personale tecnico attraverso la destinazione di una quota delle risorse per la formazione e l’adozione di strumenti tecnologici innovativi per la gestione degli appalti digitali, in linea con le direttive nazionali ed europee.