Incidente mortale sulla Trignina, eseguita l’autopsia sulla salma del 31enne Valentino Canzona

CHIETI. È stata eseguita stamane l’autopsia sulla salma di Valentino Canzona, il 31enne di Bojano deceduto nell’incidente avvenuto ieri mattina sulla Trignina.

Il giovane è morto praticamente sul colpo a seguito del violentissimo frontale che ha coinvolto la Volkswagen Golf a bordo del quale stava viaggiando, ed un Mercedes.

L’esame autoptico condotto dal medico legale dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti Pietro Falco ha evidenziato un trauma toraco addominale con lesione agli organi interni, che non ha lasciato scampo al 31enne. Eseguiti anche gli esami istologici e tossicologici, i cui risultati si avranno tra 60 giorni.

Nel frattempo la salma è stata restituita ai familiari per l’organizzazione dei funerali, che si terranno nelle prossime ore.

Nell’incidente è ferito gravemente anche un amico di Canzona, D. D. J., di 32 anni, che viaggiava accanto a lui. Il ragazzo è stato trasferito in elisoccorso a Pescara. Ferite più lievi per un 60enne, anche lui di Bojano, che si trovata alla finora del Mercedes. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Vasto per ricevere le cure del caso.