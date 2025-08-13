X
mercoledì 13 Agosto 2025
Cerca

Incidente mortale sulla Trignina, eseguita l’autopsia sulla salma del 31enne Valentino Canzona

  • Redazione
  • Attualità

CHIETI. È stata eseguita stamane l’autopsia sulla salma di Valentino Canzona, il 31enne di Bojano deceduto nell’incidente avvenuto ieri mattina sulla Trignina.

Il giovane è morto praticamente sul colpo a seguito del violentissimo frontale che ha coinvolto la Volkswagen Golf a bordo del quale stava viaggiando, ed un Mercedes.

L’esame autoptico condotto dal medico legale dell’Asl Lanciano-Vasto-Chieti Pietro Falco ha evidenziato un trauma toraco addominale con lesione agli organi interni, che non ha lasciato scampo al 31enne. Eseguiti anche gli esami istologici e tossicologici, i cui risultati si avranno tra 60 giorni.

Nel frattempo la salma è stata restituita ai familiari per l’organizzazione dei funerali, che si terranno nelle prossime ore.

Nell’incidente è ferito gravemente anche un amico di Canzona, D. D. J., di 32 anni, che viaggiava accanto a lui. Il ragazzo è stato trasferito in elisoccorso a Pescara. Ferite più lievi per un 60enne, anche lui di Bojano, che si trovata alla finora del Mercedes. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Vasto per ricevere le cure del caso.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.