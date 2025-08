Isola ecologica di via Duca degli Abruzzi: verso il ritorno al pieno decoro urbano

TERMOLI. I lavori di riqualificazione all’ex isola ecologica di via Duca degli Abruzzi, a Termoli, stanno procedendo senza sosta e stanno trasformando radicalmente l’area, da zona degradata e dimenticata a spazio urbano rinnovato e funzionale. Dopo lo smantellamento completo della struttura ecologica, sono stati rimossi i bidoni, molti dei quali pieni di plastica, liberando lo spazio e ripristinando condizioni di igiene e decoro.

Anche le ghigliottine esterne, che delimitavano l’area, sono state eliminate, consentendo l’avvio degli interventi di sistemazione della piazzetta antistante.

In questi giorni si sta lavorando alla preparazione del suolo per la resinatura e successiva lucidatura, che conferiranno alla superficie un aspetto moderno e ordinato.

Ma la riqualificazione non si ferma qui: a settembre verrà installata una stazione di ricarica per biciclette elettriche, promuovendo la mobilità sostenibile e arricchendo l’area di un servizio innovativo e utile per cittadini e turisti.

Questo intervento si inserisce in una visione più ampia della città, volta al recupero degli spazi pubblici e alla promozione del rispetto ambientale, cancellando le tracce di degrado per restituire ai cittadini luoghi curati e accoglienti.