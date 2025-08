Isole ecologiche informatizzate: da giovedì in funzione a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Entreranno in funzione giovedì 7 agosto le nuove Isole ecologiche informatizzate, posizionate nel centro abitato e alla Marina di Montenero di Bisaccia.

Le Isole Informatizzate, tre delle quali destinate a diverse frazioni di rifiuti e altre sei dedicate solo alla raccolta del vetro, saranno accessibili tramite l’utilizzo di un badge, che sarà consegnato agli utenti Tari di Montenero di Bisaccia che ne faranno richiesta, sempre a partire da giovedì 7 agosto, presso:

• Centro di Raccolta Comunale in Contrada Cannivieri, dal lunedì al sabato, nei giorni e negli orari di apertura già noti (escluso venerdì 15 agosto);

• Reception del Porto Turistico Marina Sveva, dal lunedì al sabato e dalle ore 10 alle ore 12, fino al 30 agosto 2025 (escluso venerdì 15 agosto)

Sul retro del badge, oltre al nominativo dell’utente, saranno presenti “User Name” e “Password” con le quali sarà possibile accedere all’App denominata “Sigma Montenero di Bisaccia”, disponibile sia per dispositivi Android (Google Play Store) che iOS (App Store).

L’utente, una volta registrato, potrà accedere all’App sia per utilizzare l’Isola Informatizzata che per seguire l’andamento dei propri conferimenti; i dati raccolti, trattati dalla società concessionaria del servizio, saranno utilizzati per soli fini statistici, di monitoraggio delle quantità di materiale conferito e per eventuali verifiche da parte della ditta stessa, in caso di deposito di materiale non conforme.

Si ricorda inoltre che quello delle Isole Ecologiche Informatizzate è solo un servizio aggiuntivo alla raccolta differenziata “porta a porta” già esistente, che resta attiva e invariata nei giorni già stabiliti; gli utenti potranno avvalersi del sevizio in caso di necessità, o per ogni ulteriore esigenza, in qualsiasi giorno della settimana. Gli utenti Tari che concedono il proprio immobile in locazione, specie per fini turistici, oltre ai mastelli della raccolta differenziata, potranno consegnare anche il suddetto badge ai locatari.

Le 3 Isole Ecologiche Informatizzate destinate alle seguenti frazioni: organico, carta, metalli, vetro, plastica e indifferenziato, sono posizionate nei seguenti punti:

1. Parcheggio di Via Palermo;

2. Zona Bivio, dietro il Consorzio Agrario;

3. Area adiacente al parcheggio del Piazzale della Guardia Costiera (di fronte all’Hotel Strand).

Le 6 Isole destinate alla raccolta del vetro sono posizionate, invece, nella zona centrale del paese – area di Piazza della Libertà – dove sono maggiormente presenti le attività di somministrazione di bevande.

La procedura di conferimento alle Isole Ecologiche Informatizzate è la seguente: l’utente deve cliccare il pulsante posizionato sull’Isola, avvicinare il badge nell’apposito spazio (in alternativa è possibile utilizzare l’App), aprire lo sportello, introdurre i rifiuti e richiudere lo sportello.