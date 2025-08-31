Istituto Achille Pace-Schweitzer, il messaggio di accoglienza

TERMOLI. Dopo il saluto alla dirigente scolastica uscente, Luana Occhionero, diretta all’istituto Alberghiero, dal Comprensivo “Achille Pace” il messaggio per la neo-dirigente, Marina Crema e quella parte di Schweitzer che è stata accorpata. «Accogliamo con gioia l’istituto comprensivo Schweitzer, la dirigente Marina Crema, i docenti, il personale Ata, gli alunni e le loro famiglie, che insieme all’Istituto Achille Pace danno vita a una rinnovata e più grande famiglia educativa. Questo passaggio, reso necessario dal dimensionamento scolastico, non rappresenta una perdita ma l’inizio di grandi cose: un’unione che ci rende più forti, più numerosi e capaci di affrontare con entusiasmo nuove sfide e opportunità.

Achille Pace–Giovanni Paolo II: un istituto che guarda al futuro, con radici solide e uno spirito di crescita collettiva. Un luogo dove tradizione e futuro camminano insieme, per formare le menti e i cuori di domani. Guidati dalla visione chiara e appassionata della dirigente Marina Crema, e sostenuti dall’energia di un’intera comunità educante, siamo pronti a dare vita a capitoli indimenticabili di scuola, innovazione e futuro. Perché insieme non siamo solo una scuola più grande, ma una scuola più forte, capace di sognare in grande e crescere insieme. Buon anno scolastico a chi sogna, costruisce e crede nel domani. Che ogni giorno sia una scintilla di scoperta, un passo verso il futuro, un abbraccio di comunità. Che le risate nei corridoi, le sfide in aula e i piccoli grandi successi ci ricordino che la scuola è molto più di un luogo: è un viaggio condiviso».