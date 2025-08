Its Demos Academy, nuovo corso di Meccatronica col ‘Majorana’ e l’UniMol

CAMPOBASSO. Sono aperte le pre-iscrizioni per il biennio 2025-2027 al corso di Meccatronica promosso dall’ITS Demos Academy del Molise in collaborazione con l’IISS Majorana di Termoli, l’Ufficio Scolastico regionale, la Regione Molise e l’Unimol.

Il percorso gratuito, che prenderà il via il prossimo ottobre, avrà come temi principali l’automazione industriale, i sistemi meccatronici intelligenti e le tecnologie elettrochimiche applicate che andranno a formare la figura del tecnico superiore di V livello nel quadro europeo delle qualifiche (EQF).

“Questo nuovo corso è il risultato di una sinergia virtuosa tra tutti gli attori dell’ecosistema educativo del nostro territorio – afferma soddisfatta Marialaura Cosimi, direttrice della Fondazione ITS Demos – È grazie a questo gioco di squadra che oggi possiamo offrire ai giovani un’opportunità concreta, moderna, allineata alle esigenze dell’industria e del lavoro. Coniugare scuola, impresa e alta formazione significa costruire futuro: noi ci crediamo e siamo pronti”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Maria Chimisso, direttrice dell’Ufficio Scolastico del Molise:

“L’avvio del nuovo corso biennale dell’ITS Demos Academy dedicato alla meccatronica, all’automazione e alle tecnologie elettrochimiche rappresenta un’importante tappa nel potenziamento della filiera formativa del nostro territorio – dice – È una risposta concreta e lungimirante alla crescente domanda di competenze tecniche altamente specializzate da parte del mondo produttivo.

L’Ufficio Scolastico del Molise accoglie con entusiasmo questa iniziativa, frutto della collaborazione virtuosa tra l’Istituto superiore ‘Ettore Majorana’ di Termoli, l’ITS Demos Academy, Università del Molise, la Regione e un network di imprese ad alta innovazione.

Un esempio efficace di alleanza educativa tra scuola, alta formazione tecnica e università, capace di offrire ai nostri giovani un’opportunità qualificata, gratuita e immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Percorsi come questo rafforzano la visione di una scuola aperta, dinamica e capace di orientare le nuove generazioni verso i mestieri del futuro, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo economico e sociale della nostra regione.

Il Molise – conclude la direttrice Chimisso – ha bisogno di giovani competenti e motivati: con l’ITS, mettiamo loro nelle mani strumenti concreti per costruire il proprio domani”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le istituzioni regionali:

“Questo nuovo corso è il frutto di una visione strategica che la Regione Molise ha deciso di abbracciare con determinazione – racconta Roberto Di Baggio, consigliere regionale con delega all’istruzione e formazione –

In un momento di grande fermento nazionale per il sistema ITS, spinto dalle direttrici del PNRR e dalla necessità urgente di competenze altamente specialistiche, abbiamo ritenuto prioritario promuovere un percorso formativo capace di dialogare direttamente con il tessuto produttivo, raccogliendo le istanze di aziende dinamiche e proiettate all’innovazione.

Abbiamo voluto questo corso con forza e convinzione, consapevoli che la meccatronica e l’elettrochimica rappresentino oggi settori chiave per lo sviluppo industriale e per l’occupazione di qualità.

Questo ITS non è solo un’opportunità formativa – conclude Di Baggio – è una leva concreta per lo sviluppo del territorio, un investimento sul futuro dei nostri giovani e una risposta seria al mismatch tra scuola e lavoro.

La Regione c’è, crede negli ITS e continuerà a sostenere percorsi che uniscono sapere, fare e futuro”.

Le pre-iscrizioni sono online sul sito ufficiale dell’ITS Demos Academy e presso l’Istituto Majorana di Termoli.