MONTENERO DI BISACCIA. Si terrà venerdì 8 agosto alla Marina di Montenero di Bisaccia, a partire dalle ore 9, l’evento di educazione ambientale dal titolo “La Biodiversità costiera della Marina di Montenero di Bisaccia”.

L’iniziativa gratuita è aperta a tutti, in particolare ai ragazzi, ed è promossa da Acquatica Scuola Sub Pescara, in collaborazione con Legambiente Molise e con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia.

Il programma della mattinata, dopo l’incontro con i partecipanti e i saluti istituzionali presso il Chiosco El Chiringuito, prevede:

• passeggiata guidata nel corso della quale saranno fornite nozioni di biologia marina;

• attività di snorkeling guidato (è preferibile dotarsi di maschera e boccaglio propri);

• attività laboratoriale di osservazione di campioni biologici, sia ad occhio nudo che con uno stereomicroscopio.

L’evento rientra tra le attività di sensibilizzazione dei bagnanti sull’importanza della conoscenza e della salvaguardia delle forme di vita marine presenti lungo le spiagge dell’Adriatico, con particolare focus sulle tematiche riguardanti la sicurezza e le buone pratiche di comportamento in spiaggia, anche al fine di non depauperare il patrimonio naturale presente e di acquisire la giusta consapevolezza sulla moltitudine di organismi animali e vegetali che popolano il litorale molisano.