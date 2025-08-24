X
domenica 24 Agosto 2025
Cerca

La Cena di solidarietà sostiene il “Camper della salute”

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. Martedì 26 agosto alle ore 10 si terrà la conferenza stampa del Lions Club Termoli Tifernus e della Lilt Campobasso per presentare la cena di solidarietà del prossimo 3 settembre.

L’incontro si terrà presso la sede dei Lions in via Madonna delle Grazie n. 51 (accanto all’ufficio delle Poste) a Termoli.

La cena di solidarietà organizzata dal Lions Club Termoli Tifernus sostiene il progetto del Camper della Salute lanciato dalla Lilt provinciale di Campobasso. L’intero ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di dispositivi diagnostici che consentiranno l’allestimento dell’ambulatorio mobile.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Comune di Termoli, Misericordia di Termoli, chef Nicola Vizzarri del Vizzarri Ristorante, Paola Marinucci con l’associazione San Basso 2.0, Associazione Vigili del Fuoco Provinciale della sezione di Campobasso.

Interverranno il presidente Lions dott. Ilio Giordano e la presidente Lilt, Carmela Franchella.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.