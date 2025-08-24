La Cena di solidarietà sostiene il “Camper della salute”

TERMOLI. Martedì 26 agosto alle ore 10 si terrà la conferenza stampa del Lions Club Termoli Tifernus e della Lilt Campobasso per presentare la cena di solidarietà del prossimo 3 settembre.
L’incontro si terrà presso la sede dei Lions in via Madonna delle Grazie n. 51 (accanto all’ufficio delle Poste) a Termoli.
La cena di solidarietà organizzata dal Lions Club Termoli Tifernus sostiene il progetto del Camper della Salute lanciato dalla Lilt provinciale di Campobasso. L’intero ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di dispositivi diagnostici che consentiranno l’allestimento dell’ambulatorio mobile.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con Comune di Termoli, Misericordia di Termoli, chef Nicola Vizzarri del Vizzarri Ristorante, Paola Marinucci con l’associazione San Basso 2.0, Associazione Vigili del Fuoco Provinciale della sezione di Campobasso.
Interverranno il presidente Lions dott. Ilio Giordano e la presidente Lilt, Carmela Franchella.