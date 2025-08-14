La diocesi celebra i 60 anni di sacerdozio di monsignor Michele Valentini

TERMOLI-LARINO. Il vescovo Claudio Palumbo e la Diocesi di Termoli-Larino lodano e ringraziano l’Unico ed Eterno Sacerdote, il Signore nostro Gesù Cristo, per il dono del ministero presbiterale di monsignor Michele Valentini che per 60 anni ha servito con fedeltà e sollecitudine questa nostra Chiesa Diocesana, obbedendo fedelmente ai Vescovi che si sono succeduti alla guida della nostra Chiesa Diocesana.

Don Michele ha svolto nei primi anni del suo sacerdozio il compito di educatore e insegnante dei futuri sacerdoti nel Seminario di Larino, ha servito come parroco alcune nostre comunità, ha guarito per lunghi anni le ferite di tanti fratelli accompagnandoli come cappellano della Casa Circondariale e Reclusione di Larino, dove ha condiviso storie dolorose; è stato vicino a tanti ammalati nell’ospedale e nell’Hospice “Madre Teresa” di Larino, sempre con grande disponibilità, senza risparmiare fatiche e condividendo le sofferenze di tanti incontrati nel suo servizio.

Ha ricoperto, contemporaneamente, anche il servizio di Cancelliere della Curia Vescovile, con grande riservatezza, ordine, custode vigile di tutta la documentazione propria del delicato ufficio, esempio di metodo di lavoro scrupoloso e attento, soprattutto nei delicati momenti storici che la nostra Diocesi ha attraversato negli ultimi decenni. In questi ultimi gestisce con ammirevole e quotidiana sollecitudine la Casa di Formazione “Giovanni XXIII” in Larino che accoglie gruppi per momenti di riposo, esercizi spirituali, incontri culturali; la sua presenza è garanzia di sicurezza e serenità.

Don Michele è parte importante e significativa della nostra storia, pietra miliare del cammino della nostra Chiesa. Per questo la nostra gratitudine è senza limiti. Preghiamo il Signore che lo custodisca e gli conceda forza per continuare a servire questa nostra Chiesa con lo stesso spirito di dedizione sacerdotale che sempre lo ha contraddistinto.