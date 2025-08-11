La giustizia come deterrenza, dietro le parole di mamma Antonietta: la riflessione della Casa dei Diritti

PETACCIATO. L’associazione “Casa dei Diritti”, presente giovedì scorso a Petacciato, nel giorno in cui Sonia Di Pinto avrebbe compiuto 50 anni, rilancia la battaglia di giustizia della madre, Antonietta Aniello, che ha scelto di ripercorrere la memoria della figlia con parole che sono insieme carezza e accusa, preghiera e richiesta di giustizia. Tre anni fa, nella notte di Pasqua del 2022, Sonia – 46 anni, originaria di Petacciato ma da tempo residente in Lussemburgo – fu uccisa brutalmente nel ristorante in cui lavorava, nel quartiere di Kirchberg. Stava chiudendo i conti della giornata quando venne aggredita: strangolata e colpita con una pinza durante una rapina.

Nel giugno 2025, i suoi assassini sono stati condannati a trent’anni di reclusione. Ma per Antonietta, madre ferita e instancabile nella richiesta di giustizia, la pena ha senso solo se si traduce in certezza: «Chi commette un atto così grave deve pagare fino in fondo, senza scorciatoie». Nel suo appello ci sono il dolore di una perdita irreparabile e la convinzione che una pena certa e scontata per intero possa essere un deterrente reale contro crimini così efferati. «Mi sono sempre chiesta – prosegue – perché premiare gli assassini? Perché farli studiare con soldi pubblici, con le nostre tasse? Perché non farli scontare la pena fino all’ultimo minuto? Questa cosa non è educativa per i giovani, e finisce per convincere molti che tanto, alla fine, non saranno puniti davvero». Parole dure che scaturiscono da una ferita personale, ma che intercettano un dibattito centrale del nostro tempo: la pena è solo retribuzione per il male commesso o deve essere anche prevenzione? E quando può davvero dissuadere dal compiere determinati reati?

Nel caso di femminicidi e crimini particolarmente violenti, la questione si fa ancor più urgente: la società chiede segnali forti, certezza e tempestività delle sanzioni, ma anche sicurezza reale per il futuro. Il messaggio di Antonietta, pur firmato dal dolore, non si chiude nella rabbia. Alla figlia rivolge parole piene di amore: «Cara figlia, amore della mamma, oggi in Paradiso c’è una grande festa per il tuo cinquantesimo compleanno. Come sarebbe stato meraviglioso abbracciarti, ma ora lo farà il mio cuore, volando spiritualmente da te come un filo di seta. Presso di te c’è Dio, che ti abbraccia con misericordia. Anche tuo padre festeggia con te, in una gioia che qui ci è negata, ma che in Paradiso è eterna». Questo filo di affetto e speranza convive con una domanda che non lascia tregua: come impedire che altre famiglie vivano lo stesso dolore? Il tema della funzione della pena si intreccia, in maniera quasi paradossale, con un’altra voce: quella di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e oggi detenuto a Rebibbia, che denuncia le condizioni disumane del carcere in cui si trova. Parla di celle surriscaldate, mancanza di aria condizionata, caldo insopportabile, assenza di attenzione da parte del Ministero.

E ricorda un dato che inquieta: nel 2024 sono stati 71 i suicidi in carcere, e nei primi sei mesi del 2025 già 38. «In carcere si muore due volte – afferma – e queste condizioni non favoriscono né il recupero né la deterrenza, ma aggiungono un’ulteriore offesa all’essere umano». Anche il suo è un appello alla politica: visitare le carceri, conoscerne la realtà, affrontare la questione con serietà. A prima vista, le parole di una madre che chiede pene esemplari e di un detenuto che denuncia condizioni disumane sembrerebbero inconciliabili. In realtà, se guardiamo oltre le differenze di prospettiva, emergono due istanze complementari: la necessità che la pena sia certa, proporzionale e percepita come giusta da parte della società e delle vittime; e la necessità che la pena sia scontata in condizioni dignitose, nel rispetto dei diritti fondamentali. Il sistema penale ha tre funzioni fondamentali: retribuzione (far pagare per il male commesso), deterrenza (evitare che il reato si ripeta o dissuadere altri dal compierlo) e rieducazione (preparare il detenuto a reinserirsi nella società). In Italia, come altrove, il bilanciamento di queste funzioni è spesso segnato da tensioni e contraddizioni. Troppe volte le famiglie delle vittime percepiscono un sistema lento, indulgente, frammentato in mille cavilli, nel quale pene severe sulla carta si traducono in periodi più brevi grazie a sconti e benefici. Dall’altro lato, chi vive da detenuto denuncia carceri sovraffollate, condizioni igieniche precarie, ambienti che non favoriscono alcuna forma di recupero ma alimentano degrado e disperazione. La domanda centrale che la Casa dei Diritti sente di rilanciare è dunque: quando la pena può davvero fare giustizia e diventare deterrente? Gli studi più recenti mostrano che non è tanto la durezza in sé a impedire il crimine, quanto la certezza dell’applicazione della pena. Se la percezione sociale è che si può sfuggire o abbreviare sensibilmente la reclusione, l’effetto deterrente si affievolisce.

Ma anche la dignità delle condizioni detentive influisce sull’efficacia della pena: umiliazione, maltrattamenti e degrado non creano deterrenza, ma aumentano il rischio di recidiva. Per questo, il nostro appello è doppio: da un lato, garantire processi rapidi e pene proporzionali, che vengano scontate fino alla fine nei casi di reati gravissimi; dall’altro, garantire che anche nel punire non si calpesti la dignità della persona. Pena certa e pena giusta non devono escludersi, ma integrarsi. Una giustizia che ignori il dolore delle vittime tradisce la sua missione; una giustizia che infligga trattamenti disumani tradisce la Costituzione e i valori stessi della democrazia.

La storia di Sonia Di Pinto e le parole di Antonietta ci ricordano che dietro ogni processo penale c’è una vita spezzata, un vuoto che non si colma. Le denunce di Alemanno ci ricordano che dietro ogni condanna c’è comunque una persona, la cui umanità non può essere negata. Non possiamo scegliere di ascoltare solo una di queste verità: dobbiamo tenerle insieme. Nel ricordo di Sonia, e nel rispetto per tutte le vittime di crimini violenti, chiediamo che la politica agisca con urgenza per riformare il sistema penale: pene certe per i reati più gravi, sostegno reale alle famiglie colpite da tragedie, carceri che siano luoghi di giustizia e non di tortura. Solo così la pena potrà assolvere al compito più alto: proteggere, prevenire, e restituire alla società un senso autentico di giustizia. Antonietta, nel giorno del compleanno della figlia, ci lascia un monito e una preghiera: «Che la tua morte non sia vana, che serva a cambiare qualcosa davvero». E queste parole, oggi, devono essere ascoltate non come il grido isolato di una madre, ma come la richiesta di un’intera comunità che chiede alla giustizia di essere giusta.