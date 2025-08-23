La Pre-Sagra piace sempre di più, 800 i vassoi serviti al porto e stasera la “Frittura”

TERMOLI. Aumentano a 800 i vassoi serviti alla Pre-Sagra del pesce, dai 650 dell’edizione 2024. Come ribadito ieri e anche nel corso della nostra diretta serale, l’appuntamento del venerdì si sta consolidando anno dopo anno, come un evento quasi a sé stante, non solo prologo alla grande festa popolare che stasera, al porto, chiuderà il trittico agostano.

Un menù degustazione – allo stesso prezzo dello scorso anno ed è notizia, in una stagione estiva caratterizzata dalle polemiche per aumenti di prezzi e rincari nella filiera turistica – che ha messo d’accordo tutti, due file ordinate, chiosco bevande, botteghino e panche, ma non solo, con l’area dell’intrattenimento musicale de “I Folli” e il dj set di Alex Latino.

Il via vai di persone che dopo una media attesa sono riusciti a portare via, sia da asporto, che per consumarlo sul posto, pasta con le mazzancolle, U scescille e seppie e peperoni, assieme a tarallucci, pane e dolcetto. Dietro le quinte le signore e i giovani del porto, capitanate da Paola Marinucci.

Stasera, l’appuntamento finale con la frittura di paranza, dj set sempre con Alex Latino, Miss do Brasil e Party anni ’90.

A mezzanotte i fuochi pirotecnici, che seguiremo anche in diretta live.