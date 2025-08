La raccolta differenziata in Libano parla termolese

TERMOLI. Si è appena concluso un progetto internazionale che ha finanziato lo sviluppo dei modelli di raccolta differenziata nel nord del Libano. La responsabilità dello sviluppo progettuale è stata affidata, dopo un’attenta selezione, al termolese Daniele Del Ciotto, attuale direttore del contratto di igiene urbana della città bassomolisana. Ha diretto operativamente un progetto pluriennale (che la situazione mediorientale ha un po’ allungato) che, grazie all’operatività di alcune Onlus con la supervisione del comune di Fano, ha permesso di regolamentare la raccolta in una zona priva dei principali focus organizzativi. Ieri pomeriggio c’è stato anche un sopralluogo del gruppo al centro del riuso di Rieco Sud, alla presenza dell’assessore all’Ambiente, Silvana Ciciola.

Dottor Del Ciotto, cosa le ha lasciato questa esperienza?

E’ stata un’esperienza bellissima in un momento storico particolarmente difficile per quelle zone. Il desiderio di conoscenza dei tecnici libanesi è stata un grosso stimolo per il mio lavoro, ma l’essere entrato in contatto con una realtà culturale molto diversa dalla nostra mi ha arricchito notevolmente.

E’ riuscito ad implementare i modelli italiani di raccolta, magari portando un po’ della nostra città?

Sono riuscito a completare un Piano operativo dei servizi discusso e approvato in sede di Governo regionale. Esso è basato sulle modalità di raccolta porta a porta, sistema assolutamente innovativo da quelle parti. Sicuramente nel Progetto, in molti punti, viene fuori la mia termolesità. Le faccio un esempio; in Libano il concetto di riuso del bene non è contemplato, per questo motivo una delegazione libanese ospitata nella città di Fano, oggi (giovedì 31 luglio), è stata in visita al nostro centro de riuso e, inoltre, hanno potuto toccare con mano l’elevata tecnologia prodotta dall’azienda Ecocontrolgsm.

Quali difficoltà ha incontrato?

Quella di parlare di legalità intesa come rispetto del quadro normativo di settore, spiegare l’importanza del rispetto dei limiti quantitativi di portata dei mezzi in un contesto dove spesso i mezzi non sono nemmeno targati è stato quasi surreale.

Ha qualche aneddoto da raccontarci?

In una delle tante riunioni si parlava dei potenziali incassi dalla cessione al CONAI dei rifiuti, non riuscivano a credere che in Italia una tonnellata di grano viene pagata un terzo dei rifiuti plastici e mi hanno chiesto se li stessi prendendo in giro

La reputa un’esperienza ripetibile, magari in altre zone del mondo?

Assolutamente si, in tutti i Paesi in via di sviluppo c’è una notevole ”fame” di professionalità nel settore Ambiente.