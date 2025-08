La Regione Molise tutela i dialetti: proposta di legge per conservare tradizioni e cultura

CAMPOBASSO. Il consigliere Quintino Pallante ha presentato una proposta di legge — contraddistinta con il n. 73 del registro delle iniziative legislative della XIII Legislatura — concernente: “Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti della regione Molise”.

Come l’italiano — scrive il presentatore nella relazione illustrativa — anche i dialetti rispecchiano culture e tradizioni particolari. Essi sono autonomi, nel senso che hanno una loro grammatica, una loro fonetica e il loro lessico, ma somigliano all’italiano perché provengono dall’origine comune, cioè dal latino volgare e quindi fanno parte della medesima famiglia neo-latina.

Il dialetto molisano — rileva ancora Pallante — presenta i tratti tipici delle parlate meridionali. Non presenta una vera e propria omogeneità linguistica ma risulta frammentato in una serie di varietà locali. Evidenti sono le affinità con le varietà dialettali delle regioni circostanti. In alcuni centri, inoltre, si è avuto l’influsso di minoranze linguistiche croate e albanesi che rappresentano una preziosa riserva di saperi e pratiche culturali di rilevante interesse demoetnoantropologico.

In quest’ottica si inserisce l’iniziativa legislativa che mira a promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti parlati nel proprio territorio, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale e dell’identità storica delle comunità locali. La Regione, quindi — si legge nell’articolato — riconosce i dialetti molisani, nelle loro espressioni orali e scritte, popolari e colte, quali elementi costitutivi della cultura regionale, favorendone la trasmissione, la conoscenza e la diffusione anche tra le nuove generazioni.

Per il perseguimento di tali obiettivi la stessa Regione è chiamata a promuovere e sostenere:

a) lo svolgimento di attività di studio, documentazione e ricerca sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, enti di ricerca, istituzioni culturali e associazioni del settore;

b) la realizzazione, nell’ambito dei percorsi scolastici e formativi, di progetti educativi volti a diffondere la conoscenza dei dialetti molisani e delle relative tradizioni orali e letterarie, con particolare riguardo alla dimensione intergenerazionale;

c) iniziative culturali, artistiche e divulgative, anche attraverso festival, concorsi, spettacoli e pubblicazioni, finalizzate alla valorizzazione dei dialetti molisani e delle culture locali ad essi connesse.

Nell’ambito di tali obiettivi la Regione, inoltre, può stipulare convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati e istituire premi o riconoscimenti per tesi di laurea, di dottorato o altri elaborati scientifici riguardanti i dialetti molisani. Prevista anche l’istituzione presso il Consiglio regionale del Comitato scientifico con funzioni consultive e propositive in ordine all’attuazione della legge proposta.

La pdl verrà ora assegnata dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione permanente che si occupa della materia che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’Aula per le determinazioni conclusive.