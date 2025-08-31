X
domenica 31 Agosto 2025
Cerca

La solidarietà per Gaza: raccolti 1.950 euro a Guglionesi

  • Redazione
  • Attualità

GUGLIONESI. A Guglionesi, nei giorni scorsi, la comunità si è mobilitata per lanciare un segnale forte di vicinanza alle popolazioni colpite dalla guerra a Gaza. L’iniziativa, nata dal basso e costruita con il contributo di associazioni, cittadini e realtà locali, ha voluto unire momenti di testimonianza, musica, letture e riflessioni, dando voce al desiderio di pace e giustizia.

Non solo parole, ma anche gesti concreti: durante la serata è stata avviata una raccolta fondi che ha subito incontrato la generosità di tante persone. Nel corso della manifestazione sono stati donati 1.157 euro; le offerte sono poi continuate nei due giorni successivi, fino a raggiungere la cifra complessiva di 1.950 euro (1.952,37).

Un risultato significativo, che conferma la sensibilità di una comunità capace di mettersi insieme per un obiettivo comune: trasformare l’indignazione e la speranza in un risultato tangibile.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.