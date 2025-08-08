La storia di Stefano Colonna: a “velocità di crociera”

TERMOLI. Oggi vi parleremo di un termolese di 54 anni, Stefano Colonna, che io ho conosciuto quando era poco più che un ragazzino. Poi, nell’adolescenza, ci siamo persi di vista.

Ieri sera, camminando per il corso, mi sento chiamare e… non potete capire la mia gioia! Dopo che lui si è presentato (perché, lo ammetto, io non l’avrei mai riconosciuto), ho realizzato che stavo rivedendo, dopo tanti anni, quel ragazzo che oggi è diventato una vera eccellenza nel suo campo: la marina nautica. Stefano è uno dei tanti “cervelli” italiani che, per vedere apprezzato il proprio talento, ha dovuto trasferirsi all’estero, in America. Un orgoglio termolese che incarna perfettamente il famoso detto: “Nemo propheta in patria”.

Ecco, in breve, le note professionali di questo termolese Doc. La società Bureau Veritas ha annunciato da pochi mesi la nomina di Stefano Colonna come nuovo Responsabile Navi Passeggeri e Yacht per la regione Nord America, in occasione del Seatrade Cruise Global 2025. Con oltre 30 anni di esperienza di leadership nel settore delle navi passeggeri e della nautica da diporto, Stefano ha ricoperto ruoli di primo piano, tra cui:

Vicepresidente del Servizio per il Nord e Sud America presso Navim Group, supervisionando Garanzia di Qualità e Certificazioni.

Direttore delle Operazioni di Sicurezza Navale presso Carnival Cruise Line.

Direttore delle Operazioni di Sicurezza Tecnica presso The Walt Disney Company.

Specializzato in nuove costruzioni, gestione di progetti di capitale, operazioni di sicurezza tecnica e conformità normativa, ha supervisionato con successo la gestione e la sicurezza operativa di flotte multimiliardarie — dalle navi da crociera agli yacht di lusso — garantendo sempre i più alti standard di sicurezza, qualità ed efficienza. La sua esperienza nei sistemi di bordo, nella conformità alle normative e nella gestione del rischio è stata fondamentale per progetti complessi come la certificazione Safe Return to Port, importanti ristrutturazioni navali e interventi di miglioramento della sicurezza a livello di intere flotte. Nel suo attuale incarico, Stefano sarà impegnato a rafforzare la presenza di Bureau Veritas nel settore delle crociere e degli yacht, promuovendo innovazione, sostenibilità e altissimi standard di sicurezza. Insomma, un altro termolese partito dall’Istituto Nautico di Termoli, quando era ancora un vero fiore all’occhiello della formazione cittadina, e che ha saputo farsi strada nel mondo.

Insieme a nomi come Michele De Gregorio e molti altri, Stefano rappresenta lo spirito autentico della Gente di Mare termolese: competenza, determinazione e amore per il proprio lavoro. Chissà… visto che in città si parla tanto di celebrare la nostra tradizione marinara, non sarebbe male ricordare e onorare anche chi, come lui, porta in alto il nome di Termoli oltre oceano e in giro per il mondo, magari chissà quando a Dicembre si incensano le persone con lo spirito della Gente di Mare , chi più di Stefano Colonna può permettersi ed incarnare questo appellativo appropriato per quello che fa nella nautica e navigazione a grandi numeri in giro per il mondo con lo stemma di Termoli stampato sul cuore da autentico innamorato della sua Termoli.

Michele Trombetta