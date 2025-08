La vigilia di San Basso: la “Stella del Mare” porta il patrono, un sogno che diventa realtà per la famiglia Ardò

TERMOLI. Domani, 3 agosto 2025, sarà un giorno che rimarrà scolpito nel cuore della famiglia Ardò. Sarà infatti Stella del Mare, l’imbarcazione di Paolo Ardò e della sorella Maria, a portare in processione per mare la statua di San Basso, patrono di Termoli. Una gioia immensa per una famiglia da sempre legata al mare, che affonda le sue radici in una storica dinastia di armatori. Il mare ha accompagnato ogni loro passo, ogni stagione della vita, con le sue sfide e le sue ricompense. Una vita fatta di sacrifici, lavoro duro e anche di dolore. Paolo porta il nome del nonno, Paolo Ardò, morto anni fa in porto nel tentativo eroico di salvare la vita a un collega marinaio.

Un gesto che racconta, più di mille parole, il valore e il cuore di questa famiglia. Lo scorso anno, poi, è venuto a mancare anche papà Ernesto, proprio il 5 dicembre, giorno di San Basso. Come se il mare e il santo patrono fossero impressi nel destino di questa famiglia, anche nel dolore.

E allora, quando il destino – o forse la mano invisibile di San Basso – ha voluto che fosse proprio la Stella del Mare a portare in processione il Santo, in tanti hanno letto un segno divino. Un gesto simbolico, una sorta di “grazie” celeste per tutto ciò che la famiglia Ardò ha vissuto e dato al mare. La commozione è fortissima. Paolo e Maria vivranno questo momento con le lacrime agli occhi, accompagnati dalla moglie di Paolo, Michela, e dalla piccola Chiara, la loro figlia, che porterà per sempre nel cuore il ricordo di questo giorno. Il 3 agosto 2025 sarà per loro molto più di una data. Sarà il compimento di un sogno che apparteneva anche a chi oggi non c’è più, ma che sarà presente, idealmente, accanto a Paolo nella cabina di pilotaggio.

Ci piace immaginare nonno Paolo e papà Ernesto lì, accanto a lui, fieri e sorridenti, con lo sguardo rivolto al mare e al Santo. Orgogliosi di quel figlio che, anche per loro, realizza il sogno più grande di ogni marinaio termolese: portare San Basso per mare, guidando la processione che unisce fede, storia e identità di un popolo intero. E sulla Stella del Mare, quel giorno, ci sarà molto più di una statua. Ci sarà una vita intera. Una famiglia. E un’eredità d’amore per il mare e per Termoli che non finirà mai.