L’alba di San Basso, Termoli omaggia il suo Patrono

TERMOLI. Debutto alla festa patronale per il vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, oggi nella Solennità di San Basso: Fede, Speranza e Identità Marittima a Termoli. Oggi e domani la città di Termoli celebra la Solennità di San Basso, patrono del centro adriatico e di tutta la Diocesi di Termoli-Larino, in un contesto eccezionale che coincide con l’Anno Giubilare dedicato alla Speranza.

Quest’occasione straordinaria dona alla festa un’intensità ancora più profonda, arricchita da una serie di eventi religiosi e civili che coinvolgono tutta la comunità termolese, i turisti, le istituzioni e soprattutto la marineria locale, cuore pulsante di una tradizione che si rinnova nel tempo. Come da tradizione quinquennale, la Sacra Urna di San Basso viene portata in processione, simbolo di fede e devozione. Alle ore 8, la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione ospiterà la Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Claudio Palumbo. A seguire, alle 9, avverrà la suggestiva processione in mare, tra i momenti più attesi della Solennità. La statua del Santo sarà imbarcata sul motopeschereccio “Stella del Mare”, scortata dalle autorità sul “Maria Domenica” e dalla banda musicale sul “Miante”. Le barche, ornate di fiori e bandiere, formeranno un corteo che navigherà lungo la costa, mentre centinaia di fedeli osserveranno il passaggio dalle banchine del porto e dal lungomare. Questa processione in mare, unica nel suo genere, simboleggia il legame profondo tra la comunità di pescatori e San Basso, considerato protettore di chi affronta il mare ogni giorno con coraggio, sacrificio e devozione. Il corteo marino rappresenta non solo una celebrazione religiosa, ma un atto d’amore verso il Santo, una manifestazione tangibile della spiritualità popolare.

Nel pomeriggio, la processione partirà nuovamente dalla Cattedrale fino alla Barca del Santo, attraversando il Borgo Antico fino al Mercato ittico, dove il Santo Patrono resterà esposto per la veglia notturna.

Lunedì 4 agosto, la giornata inizierà con la Messa dell’aurora alle ore 6 al Mercato Ittico, seguita dalla processione verso la Cattedrale. Alle ore 8:30, monsignor Antonio Lazzaro celebrerà una Santa Messa e alle 18:30 si terrà il Solenne Pontificale in Piazza Duomo, presieduto da Monsignor Palumbo. Chiuderà il programma religioso la Solenne Processione della Sacra Urna alle 19:30 e l’apertura straordinaria della Cattedrale per le visite ai fedeli fino a mezzanotte. Parallelamente al programma religioso, il Comune di Termoli e le associazioni locali hanno organizzato momenti ricreativi e culturali: concerti della Grande Orchestra di Fiati “Giuseppe Ragni”, spettacolo pirotecnico al Porto Turistico la sera del 4 agosto e, il 5 agosto, il concerto della band “Le Vibrazioni” presso l’Arena del Mare. La Solennità di San Basso non è solo un appuntamento religioso. È una dichiarazione d’identità, un rituale collettivo che unisce fede, cultura, mare e memoria. È il momento in cui Termoli si stringe attorno alla sua anima marina, celebrando non solo il Santo, ma anche i suoi pescatori, le famiglie, i sogni, le perdite e le rinascite. Si incarna il senso profondo della devozione al Santo e l’amore per una tradizione che si tramanda da generazioni. La bellezza autentica di una festa che continua a dare senso e valore alla vita della comunità termolese.