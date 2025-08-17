L’amministrazione comunale Lisci solidale con Angelica Attanasio dopo gli atti intimidatori alle Tremiti

ISOLE TREMITI. L’Amministrazione Comunale esprime ferma condanna per il vile atto compiuto nei confronti della ditta di Angelica Attanasio, realtà radicata e preziosa per il nostro territorio.

Si tratta di un gesto inaccettabile che non solo colpisce una famiglia tremitese, ma rappresenta anche un attacco all’intera comunità, ai suoi valori di convivenza civile e di rispetto reciproco.

Siamo vicini ad Angelica, donna di mare che con grande forza sta affrontando questo indegno gesto, e assicuriamo che l’Amministrazione farà tutto quanto nelle proprie competenze per sostenere l’azienda e garantire che simili episodi non restino impuniti.

Auspichiamo che le autorità preposte facciano al più presto piena luce sull’accaduto e ribadiamo che la nostra comunità non si lascia intimorire né piegare da atti di violenza e sopraffazione.