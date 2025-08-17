X
domenica 17 Agosto 2025
Cerca

L’amministrazione comunale Lisci solidale con Angelica Attanasio dopo gli atti intimidatori alle Tremiti

  • Redazione
  • Attualità

ISOLE TREMITI. L’Amministrazione Comunale esprime ferma condanna per il vile atto compiuto nei confronti della ditta di Angelica Attanasio, realtà radicata e preziosa per il nostro territorio.
Si tratta di un gesto inaccettabile che non solo colpisce una famiglia tremitese, ma rappresenta anche un attacco all’intera comunità, ai suoi valori di convivenza civile e di rispetto reciproco.
Siamo vicini ad Angelica, donna di mare che con grande forza sta affrontando questo indegno gesto, e assicuriamo che l’Amministrazione farà tutto quanto nelle proprie competenze per sostenere l’azienda e garantire che simili episodi non restino impuniti.
Auspichiamo che le autorità preposte facciano al più presto piena luce sull’accaduto e ribadiamo che la nostra comunità non si lascia intimorire né piegare da atti di violenza e sopraffazione.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.