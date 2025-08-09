Lavori pubblici a Montenero, interventi diffusi sul territorio

MONTENERO DI BISACCIA. A Montenero di Bisaccia proseguono con costanza gli interventi di manutenzione e riqualificazione del territorio, volti a migliorare la sicurezza e la vivibilità del paese. In questi giorni sono in corso lavori su più fronti: si sta intervenendo sul tratto di via D’Annunzio interessato da dissesto idrogeologico, con opere mirate al consolidamento e alla messa in sicurezza della strada; è in fase di sistemazione anche un tratto di contrada Querce Marine, dove si sta lavorando per migliorare la viabilità e garantire maggiore comfort ai residenti; infine, è in corso la stesura del nuovo manto d’asfalto nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport, un’area molto frequentata che tornerà presto ad essere pienamente funzionale e decorosa.

La sindaca Simona Contucci ha voluto condividere un messaggio con la cittadinanza, sottolineando l’importanza di questi interventi: “Questi lavori rappresentano un passo concreto verso una Montenero più sicura, accogliente e funzionale. Stiamo lavorando con costanza per rispondere alle esigenze dei cittadini e per valorizzare ogni angolo del nostro paese. Ringrazio gli uffici comunali e le ditte coinvolte per la professionalità e l’impegno dimostrati; così come ringrazio la Regione Molise, per il finanziamento Psr che ci ha accordato ed erogato”.

Contucci ha inoltre ribadito quanto sia fondamentale il dialogo con la comunità: “Ogni segnalazione, ogni suggerimento ci aiuta a migliorare e a intervenire con maggiore efficacia. Continuiamo a costruire insieme il futuro di Montenero”.