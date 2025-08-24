Le feste popolari di agosto spina dorsale del turismo

TERMOLI. L’estate termolese è un’esplosione di tradizione e festa, con eventi come la Sagra del Pesce, San Basso e Ferragosto che attirano migliaia di visitatori. Queste celebrazioni non solo valorizzano la cultura locale, ma offrono anche opportunità di lavoro e crescita economica.

Il legame profondo con il mare e le radici della comunità sono il cuore dell’accoglienza turistica. La movida, se ben gestita, contribuisce a rendere la costa ancora più attrattiva. È fondamentale ascoltare chi mantiene vive queste tradizioni, perché da loro dipende l’identità del territorio.

L’estate prossima sarà l’occasione per migliorare e innovare, partendo da basi solide.