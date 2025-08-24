X
domenica 24 Agosto 2025
Cerca

Le feste popolari di agosto spina dorsale del turismo

  • Emanuele Bracone
  • Attualità, Video

TERMOLI. L’estate termolese è un’esplosione di tradizione e festa, con eventi come la Sagra del Pesce, San Basso e Ferragosto che attirano migliaia di visitatori. Queste celebrazioni non solo valorizzano la cultura locale, ma offrono anche opportunità di lavoro e crescita economica.

Il legame profondo con il mare e le radici della comunità sono il cuore dell’accoglienza turistica. La movida, se ben gestita, contribuisce a rendere la costa ancora più attrattiva. È fondamentale ascoltare chi mantiene vive queste tradizioni, perché da loro dipende l’identità del territorio.

L’estate prossima sarà l’occasione per migliorare e innovare, partendo da basi solide.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.