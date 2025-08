Liste d’attesa: chiarimenti Asrem sulle prenotazioni

TERMOLI. L’Asrem torna a chiarire i passaggi relativi alle prenotazioni di prestazioni sanitarie in Molise e, di conseguenza, i punti salienti circa lo smaltimento delle liste di attesa. Ogni impegnativa contiene un codice prescrittivo relativo alla erogazione della prestazione: U – urgente (da erogare in 72 ore), B – breve (da erogare in 10 giorni), D – differibile (entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per l’esame diagnostico), P – programmabile. Il CUP o il call center tengono conto di questo codice per effettuare la prenotazione. Qualora non venga garantita la prestazione nei tempi previsti, l’utente ha la possibilità di accedere al percorso di tutela. Tuttavia, prima di intraprendere questa strada, è bene considerare alcuni elementi.

Asrem ha un’offerta sanitaria regionale, quindi è possibile che all’atto della prenotazione venga proposta — nel rispetto del codice prescrittivo — la prestazione presso una struttura diversa da quella di residenza o preferita, laddove ci sia disponibilità. Ad esempio, un paziente che vive a Venafro potrebbe ricevere come prima disponibilità un appuntamento all’ospedale di Termoli. Spesso però accade che tale disponibilità venga rifiutata dall’utente, scegliendo una sede più comoda ma con tempi più lunghi, e uscendo quindi dal perimetro di garanzia. In questi casi, la responsabilità ricade sull’utente che ha rifiutato la prima opzione disponibile, conforme ai tempi previsti dal codice sulla impegnativa.

Non a caso, si sottolinea che se il cittadino accettasse la prima disponibilità proposta, la percentuale di prestazioni erogate entro i tempi massimi si attesterebbe intorno all’87%. Una percentuale molto buona, tra le migliori a livello nazionale, nella prospettiva di una gestione efficace delle liste di attesa.

D’altro canto, può capitare che una prestazione non sia garantita affatto, a causa della mancanza di specialisti o per via dell’agenda satura. In tali circostanze, il Sistema Sanitario Regionale — attraverso ASReM, la Direzione Salute della Regione Molise e la Struttura Commissariale — si è attivato coinvolgendo centri accreditati. Nonostante l’impegno, può accadere, seppur raramente, che non si riesca a ottenere un esito positivo, ma ciò riguarda una quota marginale rispetto a quell’87% già menzionato.

Infine, va considerato un ulteriore aspetto: alcune prestazioni non rientrano nelle diciture U, B, D, P. In questi casi, si configura una prescrizione non appropriata, motivo per cui non è possibile accedere al percorso di tutela, né inserire la prestazione nelle preliste.

Per maggiori informazioni e dettagli sul percorso di tutela, si rimanda al sito ufficiale dell’ASReM: https://www.asrem.molise.it/liste-di-attesa