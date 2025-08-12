Lo sfogo: «Macchine in fila dove dovrebbero sostare i mezzi a due ruote e nemmeno l’ombra di una multa»

TERMOLI. Indignazione sul lungomare Nord di Termoli.

Qui, come in molte altre città italiane, il rispetto delle regole sembra essere diventato un optional, soprattutto quando si parla di mobilità urbana. Gli stalli riservati agli scooter, pensati per favorire una circolazione più sostenibile e ordinata, vengono sistematicamente occupati da automobili, spesso parcheggiate con noncuranza e arroganza.

«Quattro macchine in fila, una dietro l’altra, dove dovrebbero sostare i mezzi a due ruote, e nemmeno l’ombra di una multa. Il messaggio è chiaro: chi trasgredisce non solo non viene punito, ma si sente legittimato a farlo. E quando i ragazzi fanno notare l’abuso, vengono aggrediti verbalmente dagli adulti, accusati di essere maleducati, invitati a tacere, come se chiedere il rispetto delle regole fosse un atto di ribellione». E’ il succo di una serie di segnalazioni provenute nel pomeriggio.

È un paradosso che lascia l’amaro in bocca: chi dovrebbe dare l’esempio si comporta come se le norme fossero un fastidio, e chi le difende viene zittito. In tutto questo, le istituzioni sembrano assenti. Nessuno interviene, nessuno sanziona, nessuno tutela quei cittadini che ancora credono nella convivenza civile. E poi ci si lamenta del degrado, dell’inciviltà, della mancanza di rispetto.

Il problema non è solo logistico, è culturale. È l’idea che la prepotenza valga più del diritto, che il silenzio sia preferibile alla denuncia, che l’indifferenza sia più comoda dell’impegno.

Eppure, basterebbe poco: qualche controllo in più, qualche multa ben assestata, qualche parola di sostegno a quei ragazzi che non vogliono arrendersi.

Perché il cambiamento parte dalle piccole cose, dai gesti quotidiani, dal coraggio di dire “no” a ciò che è ingiusto. E finché continueremo a voltare lo sguardo, a tollerare l’arroganza, a ignorare chi chiede rispetto, non potremo lamentarci se le nostre città diventano sempre più ostili, sempre meno vivibili, sempre più lontane da quell’idea di comunità che dovrebbe essere il cuore di ogni convivenza.