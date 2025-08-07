TERMOLI. Lotta al parcheggio selvaggio: il Comune interviene in via Molise per liberare i marciapiedi. Continua l’impegno dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Termoli per la tutela della viabilità pedonale e la messa in sicurezza dei marciapiedi cittadini. Dopo gli interventi delle scorse settimane in diverse zone della città, questa volta l’attenzione è stata rivolta a via Molise, una delle arterie urbane più trafficate e allo stesso tempo più penalizzate dalla sosta selvaggia.

Il tratto interessato dall’azione dell’amministrazione comunale è quello compreso tra la rotonda della farmacia Spagnoletti e l’intersezione con via De Gasperi, un segmento di marciapiede che da anni rappresenta un vero e proprio “percorso a ostacoli” per i pedoni. Auto parcheggiate in modo indiscriminato, spesso in doppia fila o direttamente sul marciapiede, hanno reso impraticabile quel tratto di camminamento, costringendo i passanti – compresi anziani, mamme con passeggini e persone con disabilità – a scendere sulla carreggiata con evidenti rischi per la sicurezza.

L’intervento, realizzato nei giorni scorsi, ha previsto l’installazione di paletti lungo il bordo del marciapiede, per impedire fisicamente il parcheggio abusivo e restituire finalmente il percorso ai pedoni. Un’azione concreta che si inserisce in una strategia più ampia avviata dall’Assessorato ai Lavori Pubblici e coordinata con la Polizia Municipale, volta a garantire il diritto alla mobilità sicura e inclusiva per tutti i cittadini.

«Quello di via Molise – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici – era uno dei punti più critici della città per quanto riguarda l’accessibilità pedonale. La situazione era diventata insostenibile: nonostante i divieti, troppe persone continuavano a usare il marciapiede come parcheggio, mettendo a rischio la sicurezza di chi si sposta a piedi. Con questo intervento non solo ripristiniamo la legalità, ma riaffermiamo un principio fondamentale: la città deve essere prima di tutto a misura di persona».

L’azione si inserisce in una serie di interventi mirati che l’Amministrazione Comunale ha già avviato in diverse aree della città.

Il piano di riqualificazione e messa in sicurezza dei marciapiedi proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori interventi già programmati. Il Comune, attraverso l’Ufficio Tecnico e in coordinamento con la Polizia Municipale, sta infatti monitorando costantemente il territorio per individuare le aree più critiche e pianificare nuove azioni correttive.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle zone scolastiche e agli accessi agli edifici pubblici, dove la presenza di veicoli in sosta irregolare può creare gravi pericoli soprattutto per i più piccoli. In tal senso, l’Amministrazione ha annunciato di voler rafforzare la collaborazione con i dirigenti scolastici e le associazioni dei genitori, per garantire un ambiente sicuro e ordinato durante gli orari di ingresso e uscita.

Via Molise, dunque, diventa un esempio di buona pratica urbana, un segnale tangibile di un’Amministrazione che, passo dopo passo, sta cercando di restituire spazi e dignità a chi si muove a piedi. Perché il diritto alla mobilità sicura non è un privilegio, ma una condizione essenziale per una città più vivibile, moderna e rispettosa dei suoi abitanti.