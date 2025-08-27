Magnocavallo: «I ruoli versatili degli infermieri garantiscono l’assistenza ai soggetti più fragili»

TERMOLI. Interviene la presidente dell’Opi Molise (Ordine degli infermieri) Mariacristina Magnocavallo sulla presentazione avvenuta oggi a Termoli, sul progetto di geriatria territoriale che guarda al futuro della sanità molisana. «L’obiettivo è chiaro: decongestionare i reparti ospedalieri e dare risposte più vicine ai cittadini fragili attraverso telemedicina, visite domiciliari e una presa in carico continua. Si tratta di un’iniziativa importante, che risponde alla grande sfida del Molise, regione con una delle popolazioni più anziane d’Italia e con ospedali spesso sotto pressione. In questo nuovo scenario la figura dell’infermiere diventa centrale, ma è fondamentale distinguere due ruoli diversi: l’infermiere dell’Assistenza Domiciliare Integrata (Adi) e l’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC). L’Adi garantisce da anni un servizio fondamentale, portando a casa dei cittadini prestazioni fondamentali come medicazioni avanzate, fleboclisi, prelievi venosi, gestione di cateteri o altre procedure infermieristiche. Un’attività indispensabile, che assicura continuità e professionalità soprattutto per chi non può recarsi in ospedale o in ambulatorio.

L’IFeC, invece, ha un’impostazione diversa: non interviene solo “a chiamata” o per una singola prestazione, ma accompagna il cittadino e la sua famiglia nel tempo, diventando un riferimento stabile per prevenzione, educazione sanitaria, coordinamento dei servizi e gestione delle fragilità. Un esempio concreto arriva dalla Toscana, dove gli IFeC, inseriti stabilmente nei distretti, hanno seguito interi nuclei familiari con più patologie croniche, monitorando i pazienti a domicilio e attivando tempestivamente i MMG quando necessario: questo ha permesso di ridurre le riacutizzazioni e i ricoveri ripetuti, con un miglioramento percepito anche dalle famiglie. Due ruoli diversi, ma complementari. L’infermiere dell’ADI garantisce interventi essenziali, l’IFeC offre una presa in carico più ampia e proattiva. Entrambi rappresentano due facce della stessa medaglia: quella di una sanità territoriale che vuole essere davvero vicina alle persone e proattiva. Come Ordine delle Professioni infermieristiche di CB-IS condividiamo il progetto presentato oggi e ribadiamo che nessuna vera riforma della sanità territoriale può prescindere dalla valorizzazione della professione infermieristica.

Concludiamo con un ringraziamento sentito a tutti gli infermieri che operano nel setting dell’ADI, che ogni giorno entrano nelle case dei cittadini con professionalità e dedizione, e a coloro che, come gli IFeC, prendono in carico non solo i pazienti ma le famiglie nel loro insieme. Sono loro il motore silenzioso ma imprescindibile di questa trasformazione sanitaria in atto».