Mareggiate sulla costa, uova di tartarughe trasferite in zona protetta

CAMPOMARINO. Arriva la nota di aggiornamento sul nido di Campomarino delle tartarughe Caretta Caretta.

Nelle ultime settimane, le coste molisane sono state interessate da forti mareggiate che hanno messo in pericolo il nido di Campomarino. Passato il maltempo, nella giornata del 6 agosto i volontari del Centro Studi Cetacei hanno quindi eseguito una ispezione del nido e constatato un ampio avanzamento della linea di battigia, per cui a scopo precauzionale è stato ritenuto opportuno trasferire le uova.

Il nido è stato quindi traslocato in una posizione più protetta che lo terrà al sicuro dalle burrasche previste nei prossimi giorni.

Un grazie di cuore alle Guardie Ambientali d’Italia Odv della sezione provinciale di Termoli che si stanno occupando di monitorare quotidianamente il nido ed hanno affiancato i nostri volontari nel trasloco.

Mancano poche settimane alla data prevista per la schiusa, e grazie a Dimensione è stata già posizionata la telecamera che consentirà un monitoraggio H24.